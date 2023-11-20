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В Подмосковье пациентке вернули способность принимать пищу

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Врачи подмосковной клиники МОНИКИ помогли пациентке с сильным мышечным расстройством, которая не могла принимать даже жидкую еду, быстро теряла вес и силы.
В Подмосковье пациентке вернули способность принимать пищу
  • Gettyimages.ru
  • © David Sacks

Об этом сообщает телеканал «360».

Врачи приняли решение о хирургическом вмешательстве из области высокотехнологичной эндоскопии.

«Операция прошла успешно», — заявил врач-эндоскопист кандидат медицинских наук Алексей Шаповалов.

Уточняется, что пациентке назначили антибиотики. В настоящее время она чувствует себя хорошо и уже выписана. Раз в год женщине нужно будет приезжать в больницу на осмотр.

Ранее врачи рассказали, как спасали мужчину, которому проткнули голову вилами.

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