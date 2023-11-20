В Подмосковье пациентке вернули способность принимать пищу
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Об этом сообщает телеканал «360».
Врачи приняли решение о хирургическом вмешательстве из области высокотехнологичной эндоскопии.
«Операция прошла успешно», — заявил врач-эндоскопист кандидат медицинских наук Алексей Шаповалов.
Уточняется, что пациентке назначили антибиотики. В настоящее время она чувствует себя хорошо и уже выписана. Раз в год женщине нужно будет приезжать в больницу на осмотр.
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