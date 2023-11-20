В ГД планируют запретить деятельность магов и колдунов на территории России

Зампред комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов рассказал, что депутаты разрабатывают законопроект, призванный защитить россиян от услуг шарлатанов, называющих себя экстрасенсами, шаманами и колдунами. Такую деятельность в России могут запретить.

Подобные лица вводят в заблуждение всё больше людей, у которых страдает материальное положение, а порой и моральное состояние, поделился он в беседе с «Парламентской газетой».

Депутат подчеркнул, что важен именно запрет подобной деятельности, а не её регулирование и контроль, так как последнее может повлечь лишь увеличение числа мошенников.

«В контексте законопроекта рассматриваются исключительно лица, пользующиеся излишней доверчивостью граждан и извлекающие из этого для себя материальную и иную выгоду», — уточнил Спиридонов.

Законодатели планируют ввести ограничения в части распространения информации и защиты населения от негативного влияния, которое оказывают лица, декларирующие себя как маги, колдуны и т. п. В частности, изучается опыт зарубежных стран, где подобный вид деятельности является уголовно наказуемым.

Ранее сообщалось, что в Москве вебинар «Фальшивые лотереи и розыгрыши: как распознать мошенничество и не стать жертвой» пройдёт 24 ноября текущего года в рамках онлайн-проекта «Перезвони сам».