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В Москве проведут вебинар о фальшивых лотереях

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В Москве 24 ноября 2023 года в рамках онлайн-проекта «Перезвони сам» состоится вебинар «Фальшивые лотереи и розыгрыши: как распознать мошенничество и не стать жертвой».
В Москве проведут вебинар о фальшивых лотереях
  • Gettyimages.ru
  • © Dacharlie

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

«На предстоящем вебинаре мы обсудим, какие существуют лотереи, как отличить настоящий розыгрыш от фальшивого и каким образом при производстве защищают лотерейные билеты от подделки», — рассказали в Департаменте информационных технологий Москвы.

Вебинар проведут специалисты Департамента информационных технологий, «Российской системы качества» и сотрудники крупнейшего распространителя всероссийских государственных лотерей.

Ранее сообщалось, что служба занятости Москвы подготовила для жителей ряд бесплатных тренингов, вебинаров и деловых игр для помощи в трудоустройстве.

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