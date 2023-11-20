В Москве проведут вебинар о фальшивых лотереях
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Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.
«На предстоящем вебинаре мы обсудим, какие существуют лотереи, как отличить настоящий розыгрыш от фальшивого и каким образом при производстве защищают лотерейные билеты от подделки», — рассказали в Департаменте информационных технологий Москвы.
Вебинар проведут специалисты Департамента информационных технологий, «Российской системы качества» и сотрудники крупнейшего распространителя всероссийских государственных лотерей.
Ранее сообщалось, что служба занятости Москвы подготовила для жителей ряд бесплатных тренингов, вебинаров и деловых игр для помощи в трудоустройстве.