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Служба занятости Москвы организует тренинги по развитию личностных компетенций

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Служба занятости Москвы подготовила для жителей ряд бесплатных тренингов, вебинаров и деловых игр для помощи в трудоустройстве.
Служба занятости Москвы организует тренинги по развитию личностных компетенций

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Тренинги помогут в развитии универсальных личностных компетенций и гибких навыков, таких как умение адаптироваться, выстраивать продуктивные отношения с коллегами, правильно действовать в стрессовой ситуации, прокомментировал первый заместитель директора службы занятости населения города Роман Никитин.

По его словам, на площадках флагманских центров «Моя работа» и специализированного центра «Моя карьера» проведут несколько мероприятий, таких как «Марафон финансовой грамотности для самозанятых: зарабатывай и управляй», «Мой стресс: способы управления» и др.

Ранее НСН со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что «Московская техническая школа» (МТШ) в этом году увеличила до 123 — более чем в два раза — количество курсов и программ повышения квалификации для сотрудников промышленных предприятий.

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