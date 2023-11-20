Губернатор назвал ухудшение погоды причиной крушения Ан-2 на Чукотке

Губернатор Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов назвал резкое ухудшение погоды причиной крушения Ан-2 в регионе.

По его словам, предварительно установлено, что самолёт выполнял рейс в лётную погоду.

«При заходе на посадку погодные условия резко ухудшились — упала видимость и начался сильный порывистый ветер. По предварительным выводам, это стало причиной авиапроисшествия», — написал он в Telegram.

В ноябре самолёт Ан-2 авиакомпании «Стриж авиа» пропал на Чукотке, на его борту находились три человека — два члена экипажа и один пассажир. Позднее самолёт был найден, все члены экипажа оказались живы, они были эвакуированы с места ЧП.