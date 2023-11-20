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Акция «Ёлка заботы — 2023» началась на Ямале

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Руководитель волонтёрского центра «Единой России» Анастасия Казанцева рассказала о старте акции «Ёлка заботы — 2023» в Ямало-Ненецком автономном округе.
Акция «Ёлка заботы — 2023» началась на Ямале
  • Gettyimages.ru
  • © VisualField

Об этом сообщает ИА «Север-Пресс».

Отмечается, что каждый житель региона с 20 ноября может стать Дедом Морозом и принять участие в акции.

«Ранее, с 7 по 17 ноября, на сайте живемнасевере.рф мы принимали пожелания от ребятишек. Сейчас начался второй этап нашего благотворительного мероприятия. Больше всего заявок поступило из Ноябрьска — более 100 обращений. Теперь мы ищем дарителей — каждый, кто пожелает стать им, может зайти на сайт и выбрать подарок любому ребёнку», — заявила Казанцева.

Акция «Ёлка заботы — 2023» проводится совместно с порталом «Живём на Севере».

Ранее сообщалось, что акция «Ёлка желаний» начнётся в Удмуртии 19 декабря.

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