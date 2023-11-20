Акция «Ёлка заботы — 2023» началась на Ямале
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Об этом сообщает ИА «Север-Пресс».
Отмечается, что каждый житель региона с 20 ноября может стать Дедом Морозом и принять участие в акции.
«Ранее, с 7 по 17 ноября, на сайте живемнасевере.рф мы принимали пожелания от ребятишек. Сейчас начался второй этап нашего благотворительного мероприятия. Больше всего заявок поступило из Ноябрьска — более 100 обращений. Теперь мы ищем дарителей — каждый, кто пожелает стать им, может зайти на сайт и выбрать подарок любому ребёнку», — заявила Казанцева.
Акция «Ёлка заботы — 2023» проводится совместно с порталом «Живём на Севере».
Ранее сообщалось, что акция «Ёлка желаний» начнётся в Удмуртии 19 декабря.