Акция «Ёлка заботы — 2023» началась на Ямале

Руководитель волонтёрского центра «Единой России» Анастасия Казанцева рассказала о старте акции «Ёлка заботы — 2023» в Ямало-Ненецком автономном округе.

Об этом сообщает ИА «Север-Пресс».

Отмечается, что каждый житель региона с 20 ноября может стать Дедом Морозом и принять участие в акции.

«Ранее, с 7 по 17 ноября, на сайте живемнасевере.рф мы принимали пожелания от ребятишек. Сейчас начался второй этап нашего благотворительного мероприятия. Больше всего заявок поступило из Ноябрьска — более 100 обращений. Теперь мы ищем дарителей — каждый, кто пожелает стать им, может зайти на сайт и выбрать подарок любому ребёнку», — заявила Казанцева.

Акция «Ёлка заботы — 2023» проводится совместно с порталом «Живём на Севере».

Ранее сообщалось, что акция «Ёлка желаний» начнётся в Удмуртии 19 декабря.