Путин отметил вклад транспортной отрасли в развитие экономики России
- globallookpress.com
- © Kremlin Pool
Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«Транспортный комплекс традиционно играет важную, системообразующую роль, служит развитию экономики и социальной сферы», — говорится в тексте поздравления.
Российский лидер также призвал широко использовать отечественные технологии и внедрять экологические стандарты в транспортную отрасль России.
Путин пожелал всем причастным к празднику здоровья и успехов.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поздравил работников столичного транспорта с профессиональным праздником.