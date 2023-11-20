Путин отметил вклад транспортной отрасли в развитие экономики России

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов транспортной отрасли с профессиональным праздником, отметив, что эта сфера вносит серьёзный вклад в развитие российской экономики.

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Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. «Транспортный комплекс традиционно играет важную, системообразующую роль, служит развитию экономики и социальной сферы», — говорится в тексте поздравления. Российский лидер также призвал широко использовать отечественные технологии и внедрять экологические стандарты в транспортную отрасль России. Путин пожелал всем причастным к празднику здоровья и успехов. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поздравил работников столичного транспорта с профессиональным праздником.