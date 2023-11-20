RT в Telegram
Подпишись

Путин отметил вклад транспортной отрасли в развитие экономики России

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов транспортной отрасли с профессиональным праздником, отметив, что эта сфера вносит серьёзный вклад в развитие российской экономики.
Путин отметил вклад транспортной отрасли в развитие экономики России
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Транспортный комплекс традиционно играет важную, системообразующую роль, служит развитию экономики и социальной сферы», — говорится в тексте поздравления.

Российский лидер также призвал широко использовать отечественные технологии и внедрять экологические стандарты в транспортную отрасль России.

Путин пожелал всем причастным к празднику здоровья и успехов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поздравил работников столичного транспорта с профессиональным праздником.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить