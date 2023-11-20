Собянин поздравил работников транспорта Москвы с профессиональным праздником

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил работников столичного транспорта с профессиональным праздником. Он отметил, что Москва — один из наиболее удобных для жизни мегаполисов во многом за счёт транспорта, соответствующего мировым стандартам.

Об этом информирует НСН со ссылкой на Telegram-канал мэра.

«В любой сезон и в любую погоду больше 200 тыс. специалистов трудятся для того, чтобы поездки по городу были комфортными, безопасными и быстрыми. Как результат, москвичи доверяют московскому транспорту, который продолжает динамично развиваться», — отметил Собянин.

Мэр напомнил, что в текущем году полностью запустили Большую кольцевую линию метро, открыли третий и четвёртый маршруты Московских центральных диаметров, станцию метро «Аэропорт Внуково», на реках запустили электрические суда, а на столичных улицах — инновационные электробусы.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что готовность станции «Тютчевская» Троицкой линии метро превышает 75%.