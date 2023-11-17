Собянин: станция метро «Тютчевская» готова более чем на 75%
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал мэра.
«Почти закончены монолитные работы, сооружены все служебные помещения, смонтированы четыре эскалатора», — сказано в тексте.
Отделка платформы будет выполнена в стиле экспрессионизма.
Троицкая линия будет начинаться от станции «ЗИЛ», всего на ней запроектировано 17 станций, «Тютчевская» — восьмая.
Благодаря новой линии снизится нагрузка на соседние линии и будут открыты новые маршруты для жителей ЮАО, ЮЗАО и ТиНАО, подчеркнул мэр.
Ранее, по сообщениям НСН, заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв заявил, что в январе — октябре 2023 года инспекторы Мосгосстройнадзора провели 167 проверок на строящихся объектах столичного метро.