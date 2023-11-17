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Собянин: станция метро «Тютчевская» готова более чем на 75%

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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что готовность станции «Тютчевская» Троицкой линии метро превышает 75%.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал мэра.

«Почти закончены монолитные работы, сооружены все служебные помещения, смонтированы четыре эскалатора», — сказано в тексте.

Отделка платформы будет выполнена в стиле экспрессионизма.

Троицкая линия будет начинаться от станции «ЗИЛ», всего на ней запроектировано 17 станций, «Тютчевская» — восьмая.

Благодаря новой линии снизится нагрузка на соседние линии и будут открыты новые маршруты для жителей ЮАО, ЮЗАО и ТиНАО, подчеркнул мэр.

Ранее, по сообщениям НСН, заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв заявил, что в январе — октябре 2023 года инспекторы Мосгосстройнадзора провели 167 проверок на строящихся объектах столичного метро.

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