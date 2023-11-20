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В Роскачестве посоветовали согревать смартфон на морозе

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Специалисты Роскачества рекомендуют согревать смартфон на холоде для его работоспособности.
В Роскачестве посоветовали согревать смартфон на морозе
  • Gettyimages.ru
  • © mihailomilovanovic

Об этом сообщает «Газета.Ru».

Отмечается, что для этого можно использовать как специальные термочехлы, так и любые тканевые, вязаные, замшевые или синтетические.

«При минусовой температуре старайтесь использовать телефон или планшет по-минимуму. Устройства чувствуют себя максимально комфортно при температуре выше 0°C. Когда же температура начинает понижаться, смартфон «тормозит», а батарея быстро разряжается. Если передержать гаджет на холоде, то он может вовсе отключиться», — отметили эксперты.

Ранее ведущий менеджер продукта RuStore Алёна Самарцева рассказала, как проверить подлинность смартфона.

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