Аналитик Санина рассказала о социальных выплатах от работодателя

Директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина рассказала RT о социальных выплатах от работодателя.

По словам Саниной, работодатель сам решает, кому, в каком случае и в каком размере выплачивать материальную помощь.

При этом в организации данные о социальных выплатах могут быть указаны в локальных документах.

«Не стоит путать материальную помощь с премией. Если премия начисляется за результаты работы, то материальная помощь — выплата работодателя, чтобы поддержать работника в той или иной жизненной ситуации. Например, некоторые работодатели оказывают такую помощь при вступлении сотрудника в брак, выходе на пенсию или юбилее», — уточняет Санина.

Специалист отметила, что чаще всего материальная помощь может выплачиваться при рождении ребёнка, из-за смерти члена семьи, к свадьбе, дню рождения или юбилею.

«Также при происшествиях личного характера: например, если у сотрудника произошёл пожар в квартире или ДТП, работодатель может помочь материально. Стоит отметить ещё возникновение чрезвычайной ситуации. Если человек пострадал при ЧС, материальную помощь выплачивает государство, но дополнительно помощь сотруднику может выплатить и работодатель», — сказала она.

Санина добавила, что размер выплаты обычно ограничивается размером матпомощи, которая не облагается НДФЛ.

«При рождении ребёнка безналоговый лимит составляет до 50 тыс. рублей на каждого новорождённого каждому из родителей, а все остальные виды, установленные работодателем, — до 4 тыс. рублей в год», — заключила собеседница RT.

Она подчеркнула, что перед обращением к работодателю за материальной помощью важно уточнить в бухгалтерии или отделе кадров наличие такой помощи. А после написать заявление и приложить необходимые документы.

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