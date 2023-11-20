В Забайкалье установили личности подростков, избивавших младшеклассников в школе
- РИА Новости
Как следует из сообщения, учеников младших классов избивали двое девятиклассников 2009 года рождения, а также один 12-летний мальчик. Всё происходящее подростки снимали на видео.
В пресс-службе также подчеркнули, что опрос подростков проводится в присутствии их законных представителей.
Ранее стало известно о проверке, которую инициировали в Пыть-Яхте Ханты-Мансийского автономного округа после госпитализации избитого подростками школьника.