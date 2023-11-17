В ХМАО проводят проверку после госпитализации избитого подростками школьника
- РИА Новости
Об этом информирует URA.RU со ссылкой на сайт окружной прокуратуры.
«По предварительной информации, 12-летний мальчик пошёл в продуктовый магазин и на обратном пути его избили трое подростков. Ребёнок был доставлен в медицинское учреждение», — говорится в сообщении надзорного органа.
Все обстоятельства инцидента выясняются. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее сообщалось, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела об издевательствах над подростком в одном из детских оздоровительных учреждений Свердловской области.