В ХМАО проводят проверку после госпитализации избитого подростками школьника

В Пыть-Яхе Ханты-Мансийского автономного округа трое подростков избили школьника. Информация об этом появилась в местных СМИ. Прокурор округа Евгений Ботвинкин дал поручение провести проверку инцидента.

Об этом информирует URA.RU со ссылкой на сайт окружной прокуратуры.

«По предварительной информации, 12-летний мальчик пошёл в продуктовый магазин и на обратном пути его избили трое подростков. Ребёнок был доставлен в медицинское учреждение», — говорится в сообщении надзорного органа.

Все обстоятельства инцидента выясняются. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела об издевательствах над подростком в одном из детских оздоровительных учреждений Свердловской области.