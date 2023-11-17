RT в Telegram
Подпишись

В ХМАО проводят проверку после госпитализации избитого подростками школьника

Короткая ссылка
В Пыть-Яхе Ханты-Мансийского автономного округа трое подростков избили школьника. Информация об этом появилась в местных СМИ. Прокурор округа Евгений Ботвинкин дал поручение провести проверку инцидента.
В ХМАО проводят проверку после госпитализации избитого подростками школьника
  • РИА Новости

Об этом информирует URA.RU со ссылкой на сайт окружной прокуратуры.

«По предварительной информации, 12-летний мальчик пошёл в продуктовый магазин и на обратном пути его избили трое подростков. Ребёнок был доставлен в медицинское учреждение», — говорится в сообщении надзорного органа.

Все обстоятельства инцидента выясняются. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела об издевательствах над подростком в одном из детских оздоровительных учреждений Свердловской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить