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Врач Водовозов: галинстановые градусники безопаснее ртутных

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Врач-терапевт высшей категории, токсиколог, научный журналист Алексей Водовозов посоветовал использовать галинстановый термометр вместо ртутного, так как это гораздо безопаснее, если прибор разобьётся.
Врач Водовозов: галинстановые градусники безопаснее ртутных
  • Gettyimages.ru
  • © Wodicka

«Галинстановый термометр — это современная вещь, в нём совершенно безопасный сплав. Если вдруг он разобьётся, то можно с этим галинстаном делать что угодно… Он не токсичен абсолютно», — сказал Водовозов в интервью Радио Sputnik.

Но даже если разбился ртутный термометр — это не повод для паники, заверил специалист. Остатки разбитого прибора можно собрать, промокнув широким скотчем, заключил Водовозов.

Ранее врач-кардиолог «СМ-Клиники» Анна Бирюкова в разговоре с газетой «Известия» перечислила первые симптомы тромбоза.

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