Егор Крид подал иск к Екатерине Мизулиной

Музыкант Егор Крид подал иск к Лиге безопасного интернета и её главе Екатерине Мизулиной о защите чести и достоинства.

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«Иск Булаткина (настоящая фамилия артиста. — RT) к ассоциации участников рынка интернет-индустрии «Лига безопасного интернета» и Мизулиной Е.М. зарегистрирован судом 16 ноября», — сообщили РИА Новости в Замоскворецком суде Москвы. Деталей иска в суде не раскрыли. Ранее в реестр Роскомнадзора внесли аккаунты 15 блогеров, включая Егора Крида. Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) и её муж выплатили 500 млн рублей и полностью погасили свою задолженность перед государством.