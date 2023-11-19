Егор Крид подал иск к Екатерине Мизулиной
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«Иск Булаткина (настоящая фамилия артиста. — RT) к ассоциации участников рынка интернет-индустрии «Лига безопасного интернета» и Мизулиной Е.М. зарегистрирован судом 16 ноября», — сообщили РИА Новости в Замоскворецком суде Москвы.
Деталей иска в суде не раскрыли.
Ранее в реестр Роскомнадзора внесли аккаунты 15 блогеров, включая Егора Крида.
Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) и её муж выплатили 500 млн рублей и полностью погасили свою задолженность перед государством.