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Егор Крид подал иск к Екатерине Мизулиной

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Музыкант Егор Крид подал иск к Лиге безопасного интернета и её главе Екатерине Мизулиной о защите чести и достоинства.
Егор Крид подал иск к Екатерине Мизулиной
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«Иск Булаткина (настоящая фамилия артиста. — RT) к ассоциации участников рынка интернет-индустрии «Лига безопасного интернета» и Мизулиной Е.М. зарегистрирован судом 16 ноября», — сообщили РИА Новости в Замоскворецком суде Москвы.

Деталей иска в суде не раскрыли.

Ранее в реестр Роскомнадзора внесли аккаунты 15 блогеров, включая Егора Крида.

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) и её муж выплатили 500 млн рублей и полностью погасили свою задолженность перед государством. 

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