В реестр Роскомнадзора внесены аккаунты 15 блогеров
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«Получили официальные ответы от Роскомнадзора и ФНС в связи с обращениями Лиги по незаконной рекламе казино. В реестр запрещённых сайтов внесены ресурсы стримеров на площадках Twitch, Telegram, Kick», — цитирует ТАСС Мизулину.
Отмечается, что платформам направлены требования от РКН об ограничении доступа к аккаунтам на российской территории.
Ранее в столичном СУ СК сообщили, что блогеры Валерия и Артём Чекалины до сих пор не возместили ущерб. В отношении супругов-бизнесменов Чекалиных, зарабатывавших на проведении фитнес-марафонов, до этого было возбуждено новое уголовное дело по факту легализации денежных средств в особо крупном размере.