В реестр Роскомнадзора внесены аккаунты 15 блогеров

Ссылки на аккаунты на платформах Twitch, Telegram и Kick 15 блогеров внесены в реестр запрещённой информации Роскомнадзора (РКН), в их числе Егор Крид, Гусейн Гасанов, Андрей Бурим, Николай Лебедев, Юрий Хованский, сообщает глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

«Получили официальные ответы от Роскомнадзора и ФНС в связи с обращениями Лиги по незаконной рекламе казино. В реестр запрещённых сайтов внесены ресурсы стримеров на площадках Twitch, Telegram, Kick», — цитирует ТАСС Мизулину.

Отмечается, что платформам направлены требования от РКН об ограничении доступа к аккаунтам на российской территории.

Ранее в столичном СУ СК сообщили, что блогеры Валерия и Артём Чекалины до сих пор не возместили ущерб. В отношении супругов-бизнесменов Чекалиных, зарабатывавших на проведении фитнес-марафонов, до этого было возбуждено новое уголовное дело по факту легализации денежных средств в особо крупном размере.