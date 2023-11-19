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В Новгородской области задержали водителя, въехавшего в толпу людей у ресторана

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Следователи СК России задержали мужчину, въехавшего в толпу людей у ресторана в Новгородской области.
В Новгородской области задержали водителя, въехавшего в толпу людей у ресторана
  • РИА Новости

Инцидент произошёл ночью 19 ноября в городе Боровичи: после конфликта возле заведения водитель умышленно наехал на группу людей, два человека пострадали. Следователи возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство.

«Следователи СК России задержали мужчину... Следователь СК России будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Ранее в Турции пять человек погибли в результате аварии с грузовиком, который врезался в толпу молящихся в Кахраманмараше. Ещё 25 человек получили ранения.

До этого по меньшей мере 23 человека пострадали после того, как автомобиль въехал в ресторан быстрого питания Denny's в американском штате Техас.

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