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Губернатор заявил, что 115 пострадавших при ЧП в доме в Астрахани получили выплаты

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Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин заявил, что 115 пострадавших при обрушении части дома в Астрахани получили выплаты.
Губернатор заявил, что 115 пострадавших при ЧП в доме в Астрахани получили выплаты
  • РИА Новости

«115 человек, пострадавших при обрушении части двух подъездов в пятиэтажке на площади Вокзальной, получили первые выплаты», — написал он в Telegram.

Бабушкин добавил, что создана комиссия, которая определит ущерб. 

Ранее одна из жительниц частично обрушившегося пятиэтажного дома в Астрахани, Нина Линченко, рассказала о проблемах в здании. По её словам, под окном квартиры была трещина.

Сообщалось, что в Астрахани с места обрушения жилого дома вывезено 90% обломков.

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