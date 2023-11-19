Губернатор заявил, что 115 пострадавших при ЧП в доме в Астрахани получили выплаты
- РИА Новости
«115 человек, пострадавших при обрушении части двух подъездов в пятиэтажке на площади Вокзальной, получили первые выплаты», — написал он в Telegram.
Бабушкин добавил, что создана комиссия, которая определит ущерб.
Ранее одна из жительниц частично обрушившегося пятиэтажного дома в Астрахани, Нина Линченко, рассказала о проблемах в здании. По её словам, под окном квартиры была трещина.
Сообщалось, что в Астрахани с места обрушения жилого дома вывезено 90% обломков.