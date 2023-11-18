Бабушкин: жильцы обрушившегося в Астрахани дома начали получать выплаты

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин заявил, что жильцы частично обрушившегося в Астрахани дома начали получать положенные выплаты.

«Сегодня начали производить положенные выплаты. Пострадавшим предоставляем медицинскую, психологическую и гуманитарную помощь. За каждой семьёй закрепляем соцкуратора для решения частных вопросов», — написал он в своём Telegram-канале.

Он также добавил, что восстановление документов пострадавших при данном ЧП пройдёт в ускоренном упрощённом порядке.

«Если будет необходимо, поможем перевести оперативно детей в сады и школы по месту проживания. У многих собственников действующая ипотека. Этим вопросом мы также занимаемся. Связываемся с банками по каждому индивидуальному случаю», — добавил он.

Ранее одна из жительниц частично обрушившегося пятиэтажного дома в Астрахани Нина Линченко рассказала о проблемах в здании. По её словам, под окном квартиры была трещина.

Сообщалось, что в Астрахани с места обрушения жилого дома вывезено 90% обломков.