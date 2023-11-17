RT в Telegram
Подпишись

Песков заявил, что Путин не может присвоить Лукашенко звание полковника

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин не может присвоить своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко звание полковника — такие полномочия не предусмотрены законом, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков заявил, что Путин не может присвоить Лукашенко звание полковника
  • AP

«Путин не может присвоить звание полковника президенту другой страны... Не предусматривается законом», — цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что для этого у российского лидера нет полномочий.

Ранее Лукашенко в интервью для YouTube-канала «Соловьёв LIVE» заявил, что российский лидер Владимир Путин обещал ему присвоить звание полковника.

Глава государства акцентировал внимание на том, что речь идёт о присвоении звания российской армии, и напомнил, что служил в советской армии.

При этом Путин отметил, что Лукашенко вряд ли нуждается в воинских званиях других государств.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить