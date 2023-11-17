Песков заявил, что Путин не может присвоить Лукашенко звание полковника

Президент России Владимир Путин не может присвоить своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко звание полковника — такие полномочия не предусмотрены законом, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Путин не может присвоить звание полковника президенту другой страны... Не предусматривается законом», — цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что для этого у российского лидера нет полномочий.

Ранее Лукашенко в интервью для YouTube-канала «Соловьёв LIVE» заявил, что российский лидер Владимир Путин обещал ему присвоить звание полковника.

Глава государства акцентировал внимание на том, что речь идёт о присвоении звания российской армии, и напомнил, что служил в советской армии.

При этом Путин отметил, что Лукашенко вряд ли нуждается в воинских званиях других государств.