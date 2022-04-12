Путин пообещал Лукашенко присвоить звание полковника

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин пообещал присвоить своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко звание полковника.
Путин пообещал Лукашенко присвоить звание полковника
  • kremlin.ru

«Было бы неплохо, если б я тоже был полковником. Правда в том, что он (Путин. — RT) мне обещал, но до сих пор не присвоил», — отметил Лукашенко на совместной пресс-конференции с Путиным по итогам переговоров глав государств.

Путин в ответ на это сказал: «Если обещал — сделаю».

Между тем он отметил, что Лукашенко вряд ли нуждается в воинских званиях других государств.

«Александр Григорьевич не нуждается в том, чтобы глава другого государства присваивал ему звания. Он сам большой начальник», — подчеркнул Путин.

В феврале Лукашенко в интервью для YouTube-канала «Соловьёв LIVE» заявил, что российский лидер Владимир Путин обещал ему присвоить звание полковника.

Глава государства акцентировал внимание на том, что речь идёт о присвоении звания российской армии, и напомнил, что служил в советской армии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить