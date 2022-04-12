Путин пообещал Лукашенко присвоить звание полковника
- kremlin.ru
«Было бы неплохо, если б я тоже был полковником. Правда в том, что он (Путин. — RT) мне обещал, но до сих пор не присвоил», — отметил Лукашенко на совместной пресс-конференции с Путиным по итогам переговоров глав государств.
Путин в ответ на это сказал: «Если обещал — сделаю».
Между тем он отметил, что Лукашенко вряд ли нуждается в воинских званиях других государств.
«Александр Григорьевич не нуждается в том, чтобы глава другого государства присваивал ему звания. Он сам большой начальник», — подчеркнул Путин.
В феврале Лукашенко в интервью для YouTube-канала «Соловьёв LIVE» заявил, что российский лидер Владимир Путин обещал ему присвоить звание полковника.
Глава государства акцентировал внимание на том, что речь идёт о присвоении звания российской армии, и напомнил, что служил в советской армии.