В Роскачестве рассказали, как проверить сертификат органической продукции
- РИА Новости
Об этом сообщает газета «Известия».
«Лидером по числу сертифицированной органики являются производители зерновых культур — около 30%, а также овощная и животноводческая продукция — 18,3 и 16% соответственно. Появляются и новые категории товаров — органические ягоды, мёд, дикоросы и другие», — отметили в Роскачестве.
Сертификаты внесены в базу Росаккредитации. Также в реестре Минсельхоза есть запись о предприятии.
Кроме того, на упаковке товара должен быть соответствующий QR-код и маркировка знаком «Органик» от Роскачества.
«Чтобы убедиться, что продукт действительно органический, важно проверить по QR-коду на товаре его сертификат. Также можно зайти в реестр Минсельхоза и найти там интересующий продукт или запросить органический сертификат у производителя», — уточнили в Роскачестве.
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