В Роскачестве рассказали, как проверить сертификат органической продукции

В Роскачестве рассказали, что у органической продукции есть четыре степени защиты. Производители натуральных продуктов должны пройти сертификацию, чтобы подтвердить соответствие ГОСТу.

Об этом сообщает газета «Известия».

«Лидером по числу сертифицированной органики являются производители зерновых культур — около 30%, а также овощная и животноводческая продукция — 18,3 и 16% соответственно. Появляются и новые категории товаров — органические ягоды, мёд, дикоросы и другие», — отметили в Роскачестве.

Сертификаты внесены в базу Росаккредитации. Также в реестре Минсельхоза есть запись о предприятии.

Кроме того, на упаковке товара должен быть соответствующий QR-код и маркировка знаком «Органик» от Роскачества.

«Чтобы убедиться, что продукт действительно органический, важно проверить по QR-коду на товаре его сертификат. Также можно зайти в реестр Минсельхоза и найти там интересующий продукт или запросить органический сертификат у производителя», — уточнили в Роскачестве.

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