Врач Мясников рассказал о последствиях недостатка витамина D

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о роли витамина D для организма.

«Это единственный витамин, который вырабатывается в нашем организме и имеет колоссальное значение для функционирования человеческого организма. В первую очередь это касается здоровья костей: переломы, остеопороз и так далее — это следствие недостатка витамина D», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, витамин D участвует в клеточном механизме на всех уровнях, и его недостаток также может привести к снижению иммунитета и росту сердечно-сосудистых заболеваний.

«Остаётся только один вариант — либо принимать витамин D в виде таблеток, либо употреблять в пищу продукты, обогащённые витамином D (молоко, печень трески и так далее)», — добавил Мясников.

Ранее сомнолог, член Российского общества сомнологов Павел Кудинов в беседе с «Радио 1» дал советы по налаживанию режима сна.