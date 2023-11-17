Глава Коми Уйба призвал бизнес и граждан на деле поддержать бойцов на передовой
В своём посте в Telegram он осудил бизнесменов, которые исходят лишь из соображений «наживы», вешая баннеры о защитниках Отечества.
Уйба рассказал, что поручил государственным структурам поддержать бойцов на передовой и использовать ободряющие надписи на транспорте, однако некоторые перевозчики «боятся, что им стекло разобьют».
Губернатор призвал «сломать эту черту» в своём сознании.
«Это не мелочи. Это составная часть нашего общества. Либо мы граждане и патриоты, либо мы просто числимся ими», — заявил он.
Вместе с этим Уйба сказал, что многие жители республики понимают, что сейчас происходит.
«Хочу сказать огромное спасибо всем, кто и вчера, и сегодня помогали и завтра будут помогать», — добавил он.
Глава Коми поблагодарил их за «каждый рубль, вложенный в экипировку и оснащение».
«Всё начинается с нас самих, здесь, на местах», — подчеркнул он.
В ноябре прошлого года Владимир Уйба рассказал, что в зоне спецоперации его колонну шесть раз обстреляли из РСЗО HIMARS. Тогда в зоне СВО Уйба встретился с бойцами и передал им дополнительную экипировку.
4 ноября президент Владимир Путин подчеркнул важность моральной поддержки для военнослужащих, которые участвуют в спецоперации по защите Донбасса.
Он призвал проявлять особое внимание к детям участников специальной военной операции.