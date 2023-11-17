Глава Коми Уйба призвал бизнес и граждан на деле поддержать бойцов на передовой

Глава Коми Владимир Уйба призвал граждан республики и бизнес не на словах, а на деле доказывать своё стремление работать на благо России, пока за будущее страны на передовой сражаются российские бойцы.

В своём посте в Telegram он осудил бизнесменов, которые исходят лишь из соображений «наживы», вешая баннеры о защитниках Отечества.

Уйба рассказал, что поручил государственным структурам поддержать бойцов на передовой и использовать ободряющие надписи на транспорте, однако некоторые перевозчики «боятся, что им стекло разобьют».

Губернатор призвал «сломать эту черту» в своём сознании.

«Это не мелочи. Это составная часть нашего общества. Либо мы граждане и патриоты, либо мы просто числимся ими», — заявил он.

Вместе с этим Уйба сказал, что многие жители республики понимают, что сейчас происходит.

«Хочу сказать огромное спасибо всем, кто и вчера, и сегодня помогали и завтра будут помогать», — добавил он.

Глава Коми поблагодарил их за «каждый рубль, вложенный в экипировку и оснащение».

«Всё начинается с нас самих, здесь, на местах», — подчеркнул он.

В ноябре прошлого года Владимир Уйба рассказал, что в зоне спецоперации его колонну шесть раз обстреляли из РСЗО HIMARS. Тогда в зоне СВО Уйба встретился с бойцами и передал им дополнительную экипировку.

4 ноября президент Владимир Путин подчеркнул важность моральной поддержки для военнослужащих, которые участвуют в спецоперации по защите Донбасса.

Он призвал проявлять особое внимание к детям участников специальной военной операции.