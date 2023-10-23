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Путин призвал проявлять особое внимание к детям участников спецоперации

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Президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой Кабардино-Балкарии Казбеком Коковым призвал проявлять особое внимание к детям участников специальной военной операции.

Об этом сообщили в Кремле.

В ходе встречи глава республики доложил Путину, что региональные власти реализуют проект «Дети героев», в рамках которого контролируют ситуацию с помощью детям бойцов спецоперации.

«К детям наших ребят нужно проявлять особое внимание и заботу о них как о своих собственных», — ответил российский лидер.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой Северной Осетии Сергеем Меняйло попросил его сохранять личное внимание к вопросам поддержки военнослужащих и их семей.

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