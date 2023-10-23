Путин призвал проявлять особое внимание к детям участников спецоперации
Об этом сообщили в Кремле.
В ходе встречи глава республики доложил Путину, что региональные власти реализуют проект «Дети героев», в рамках которого контролируют ситуацию с помощью детям бойцов спецоперации.
«К детям наших ребят нужно проявлять особое внимание и заботу о них как о своих собственных», — ответил российский лидер.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой Северной Осетии Сергеем Меняйло попросил его сохранять личное внимание к вопросам поддержки военнослужащих и их семей.