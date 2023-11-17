МЧС наградит спасателей, которые разбирали завалы в Астрахани

Пожарные и спасатели будут награждены за участие в спасении людей при обрушении жилого дома в Астрахани, сообщил глава МЧС России Александр Куренков.

«Пожарные и спасатели, принимавшие участие в спасении людей при обрушении жилого дома в Астрахани, будут представлены к награде», — сказал он.

Как пишет URA.RU, министр добавил, что спасатели всегда работают на пределе своих возможностей, сталкиваясь с различными сложностями.

17 ноября в пресс-службе губернатора Астраханской области заявили, что спасатели разобрали завалы в частично обрушившемся доме в Астрахани.

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин заявил, что обрушение двух подъездов жилого дома в Астрахани связано с недосмотром надзорных органов.