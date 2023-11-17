В пресс-службе губернатора Астраханской области заявили, что спасатели разобрали завалы в частично обрушившемся доме в Астрахани.

«По состоянию на 14:00 (13:00 мск) 17 ноября работы по разбору завалов... завершены в полном объёме», — отметил полковник внутренней службы Виталий Буранов.

Отмечается, что спасателями было вывезено 350 куб. м конструктивных элементов дома.

Ранее одна из жительниц частично обрушившегося пятиэтажного дома в Астрахани Нина Линченко рассказала о проблемах в здании. По её словам, под окном квартиры была трещина.

Сообщалось, что в Астрахани с места обрушения жилого дома вывезено 90% обломков.