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Файзуллин: трагедия в Астрахани связана с недосмотром надзорных органов

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Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин заявил, что обрушение двух подъездов жилого дома в Астрахани связано с недосмотром надзорных органов.
Файзуллин: трагедия в Астрахани связана с недосмотром надзорных органов
  • РИА Новости

Об этом пишет РИА Новости.

«С чем она (трагедия. — RT) связана? Недосмотрели (надзорные органы. — RT), и, самое главное, — философия того, что любые изменения в объекте они просто так не должны делаться», — подчеркнул он.

Файзуллин отметил, что повысить безопасность домов, где используется газ, поможет внесение изменений в газовый закон.

Ранее одна из жительниц частично обрушившегося пятиэтажного дома в Астрахани Нина Линченко рассказала о проблемах в здании. По её словам, под окном квартиры была трещина.

Сообщалось, что в Астрахани с места обрушения жилого дома вывезено 90% обломков.

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