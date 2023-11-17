Файзуллин: трагедия в Астрахани связана с недосмотром надзорных органов
- РИА Новости
Об этом пишет РИА Новости.
«С чем она (трагедия. — RT) связана? Недосмотрели (надзорные органы. — RT), и, самое главное, — философия того, что любые изменения в объекте они просто так не должны делаться», — подчеркнул он.
Файзуллин отметил, что повысить безопасность домов, где используется газ, поможет внесение изменений в газовый закон.
Ранее одна из жительниц частично обрушившегося пятиэтажного дома в Астрахани Нина Линченко рассказала о проблемах в здании. По её словам, под окном квартиры была трещина.
Сообщалось, что в Астрахани с места обрушения жилого дома вывезено 90% обломков.