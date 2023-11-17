Путин заявил, что не видит необходимости в выходе России из ЮНЕСКО и ООН

Президент России Владимир Путин заявил, что не видит необходимости в выходе из ЮНЕСКО и ООН.

«Это площадка, где люди общаются между собой, работают. У нас достаточно серьёзные проекты по линии ЮНЕСКО осуществляются. Не вижу в этом необходимости. Некоторые говорят, нужно из ООН выходить. Ерунда», — сказал он.

Путин также напомнил, что Россия является основателем этих организаций. Кроме того, по словам президента, ООН и международным организациям необходимо подстраиваться под изменения, происходящие в мире.

Ранее Франция сорвала участие России в 42-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в Париже, не выдав визы представителям российской делегации.

В октябре США не выдали двум российским представителям визы для участия в консультациях «ядерной пятёрки» в ООН в Нью-Йорке.