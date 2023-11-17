В ЯНАО вручат гранты лучшим преподавателям школ искусств

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов вручит гранты лучшим преподавателям школ искусств.

Об этом сообщает «Ямал 1» со ссылкой на сайт правительства региона.

В 2023 году лауреатами стали четыре педагога — Галина Шалабода из Губкинской ДШИ имени Свиридова, Наталья Степанова из Детской школы искусств имени Рахманинова в Новом Уренгое, Инна Любомская из Детской школы искусств имени Чайковского и Игорь Даровских из Детской музыкальной школы № 2 имени Коха из города Ноябрьска.

Премию присуждают педагогическим работникам, которые добились высоких профессиональных и творческих результатов, а также внесли вклад в развитие системы образования в области культуры и искусства.

Ранее вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина заявила, что в регионе новые инструменты получили 38 детских школ искусств.