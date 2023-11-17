Новые инструменты получили более 30 детских школ искусств Подмосковья
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Об этом сообщает телеканал «360».
«В рамках регионального проекта новыми музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в этом году была оснащена 21 детская школа искусств в 12 городских округах, а в рамках национального проекта — 17 ДШИ в 15 городских округах», — сказала Каклюгина.
На эти цели направили более 370 млн рублей.
Ранее сообщалось, что в Удмуртии создадут детско-юношеский симфонический оркестр.