В Удмуртии создадут детско-юношеский симфонический оркестр
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Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу регионального Минкультуры.
Проект реализуют благодаря гранту, полученному в рамках конкурса Президентского фонда культурных инициатив.
Основой репертуара станут произведения удмуртских классиков.
Ранее, по сообщению телеканала «Звезда», военный оркестр порадовал москвичей маршами и вальсами в преддверии фестиваля «Спасская башня».