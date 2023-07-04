В Удмуртии создадут детско-юношеский симфонический оркестр

В Удмуртии планируют создать детско-юношеский симфонический оркестр. Он появится в ижевской детской школе искусств №2.

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу регионального Минкультуры.

Проект реализуют благодаря гранту, полученному в рамках конкурса Президентского фонда культурных инициатив.

Основой репертуара станут произведения удмуртских классиков.

Ранее, по сообщению телеканала «Звезда», военный оркестр порадовал москвичей маршами и вальсами в преддверии фестиваля «Спасская башня».