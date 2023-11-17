Путин: каждый имеет право на мнение о СВО, но ущерб стране — это другая история

Каждый в России имеет право на точку зрения, однако одно дело — мнение, другое — нанесение ущерба своей стране, заявил президент Владимир Путин, комментируя позицию деятелей культуры, которые критикуют спецоперацию на Украине.

«У каждого человека есть право иметь свою позицию, свою точку зрения, но смотреть нужно, конечно, не по тому, что они говорят, а по тому, что они делают. Если эта деятельность связана с тем, чтобы наносить ущерб собственной стране и собственному народу, такая деятельность тоже имеет место быть, мы это видим, гонорары перечисляются куда-то там, прямо скажем, противнику — это одна история», — сказал он.

Если же это мнение, оценка, точка зрения, то это другая история, добавил Путин.

«Есть ещё одно обстоятельство, которые, безусловно, мы должны учитывать. Это настроение в обществе и мнение народа страны, которую мы считаем своей родиной или не считаем. Это такой фактор объективный, от которого никому никуда не деться», — заявил глава государства.

Как ранее отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, российские бойцы прямо сейчас на передовой воюют за русский язык.