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Путин: каждый имеет право на мнение о СВО, но ущерб стране — это другая история

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Каждый в России имеет право на точку зрения, однако одно дело — мнение, другое — нанесение ущерба своей стране, заявил президент Владимир Путин, комментируя позицию деятелей культуры, которые критикуют спецоперацию на Украине.
Путин: каждый имеет право на мнение о СВО, но ущерб стране — это другая история
  • РИА Новости

«У каждого человека есть право иметь свою позицию, свою точку зрения, но смотреть нужно, конечно, не по тому, что они говорят, а по тому, что они делают. Если эта деятельность связана с тем, чтобы наносить ущерб собственной стране и собственному народу, такая деятельность тоже имеет место быть, мы это видим, гонорары перечисляются куда-то там, прямо скажем, противнику — это одна история», — сказал он.

Если же это мнение, оценка, точка зрения, то это другая история, добавил Путин.

«Есть ещё одно обстоятельство, которые, безусловно, мы должны учитывать. Это настроение в обществе и мнение народа страны, которую мы считаем своей родиной или не считаем. Это такой фактор объективный, от которого никому никуда не деться», — заявил глава государства.

Как ранее отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, российские бойцы прямо сейчас на передовой воюют за русский язык.

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