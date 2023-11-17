Путин: каждый имеет право на мнение о СВО, но ущерб стране — это другая история
- РИА Новости
«У каждого человека есть право иметь свою позицию, свою точку зрения, но смотреть нужно, конечно, не по тому, что они говорят, а по тому, что они делают. Если эта деятельность связана с тем, чтобы наносить ущерб собственной стране и собственному народу, такая деятельность тоже имеет место быть, мы это видим, гонорары перечисляются куда-то там, прямо скажем, противнику — это одна история», — сказал он.
Если же это мнение, оценка, точка зрения, то это другая история, добавил Путин.
«Есть ещё одно обстоятельство, которые, безусловно, мы должны учитывать. Это настроение в обществе и мнение народа страны, которую мы считаем своей родиной или не считаем. Это такой фактор объективный, от которого никому никуда не деться», — заявил глава государства.
Как ранее отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, российские бойцы прямо сейчас на передовой воюют за русский язык.