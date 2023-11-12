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Песков: наши ребята на передовой в том числе воюют и за русский язык

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Российские бойцы прямо сейчас на передовой воюют за русский язык, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя права русскоязычных граждан в контексте попыток Киева вступить в ЕС.
Песков: наши ребята на передовой в том числе воюют и за русский язык
  • РИА Новости

«Права русского языка их действительно не интересуют. Эти права интересуют нас. И сейчас наши ребята на передовой в том числе воюют и за русский язык», — сказал Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» журналисту Павлу Зарубину.

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина ранее утверждала, что в стране «нет русского национального меньшинства», поэтому в переговорах Киева с ЕС не поднимается вопрос о защите прав русских на Украине.

3 ноября Владимир Зеленский заявил, что подписал закон о правах и свободах национальных меньшинств, который необходим для переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.

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