В Удмуртии состоялось открытие памятника участковому

В посёлке Кез (Удмуртия) прошла церемония открытия памятника «Участковый», приуроченная к 100-летию со Дня образования подразделений службы участковых уполномоченных полиции.

Об этом сообщает сайт izh.kp.ru со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.

Новый памятник установили около местного отделения полиции.

По сведениям izhlife.ru, на открытии присутствовали сотрудники и ветераны МВД, чиновники администрации, жители райцентра.

Ранее сообщалось, что глава Министерства внутренних дел России Владимир Колокольцев в день 100-летнего юбилея службы участковых уполномоченных полиции провёл торжественную церемонию награждения победителей XIII Всероссийского конкурса МВД России «Народный участковый».