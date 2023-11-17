В Удмуртии состоялось открытие памятника участковому
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт izh.kp.ru со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.
Новый памятник установили около местного отделения полиции.
По сведениям izhlife.ru, на открытии присутствовали сотрудники и ветераны МВД, чиновники администрации, жители райцентра.
Ранее сообщалось, что глава Министерства внутренних дел России Владимир Колокольцев в день 100-летнего юбилея службы участковых уполномоченных полиции провёл торжественную церемонию награждения победителей XIII Всероссийского конкурса МВД России «Народный участковый».