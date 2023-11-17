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В Удмуртии состоялось открытие памятника участковому

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В посёлке Кез (Удмуртия) прошла церемония открытия памятника «Участковый», приуроченная к 100-летию со Дня образования подразделений службы участковых уполномоченных полиции.
В Удмуртии состоялось открытие памятника участковому
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт izh.kp.ru со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.

Новый памятник установили около местного отделения полиции.

По сведениям izhlife.ru, на открытии присутствовали сотрудники и ветераны МВД, чиновники администрации, жители райцентра.

Ранее сообщалось, что глава Министерства внутренних дел России Владимир Колокольцев в день 100-летнего юбилея службы участковых уполномоченных полиции провёл торжественную церемонию награждения победителей XIII Всероссийского конкурса МВД России «Народный участковый».

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