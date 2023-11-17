RT в Telegram
Подпишись

«Урок цифры» по работе мессенджеров прошли 23,5 тысячи школьников из Удмуртии

Короткая ссылка
В Удмуртии «Урок цифры», посвящённый работе мессенджеров, прошли более 23,5 тыс. школьников. Одно из занятий провёл министр цифрового развития республики Михаил Фоминов.
«Урок цифры» по работе мессенджеров прошли 23,5 тысячи школьников из Удмуртии
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства образования.

Встреча прошла в формате беседы в ижевской школе №16, где учащиеся задавали чиновнику различные вопросы.

«Тема мессенджеров кажется простой и даже бытовой, потому что они стали привычным и рутинным инструментом для общения, учёбы, работы и потребления контента. Но именно по этой причине школьникам важно больше знать об их устройстве и принципах работы, чтобы мессенджеры были полезными, а самое главное — безопасными в использовании», — заявил Фоминов.

Также он отметил, что на «Уроках цифры» ученики узнали о таких специалистах, как мобильный разработчик, дизайнер, продакт- и комьюнити-менеджер, что в дальнейшем может повлиять на выбор будущей профессии.

Ранее нейропсихолог нейрологопедического центра «Выше радуги» Кубат Каниметов рассказал, как родители могут мотивировать своих детей к учёбе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить