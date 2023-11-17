«Урок цифры» по работе мессенджеров прошли 23,5 тысячи школьников из Удмуртии

В Удмуртии «Урок цифры», посвящённый работе мессенджеров, прошли более 23,5 тыс. школьников. Одно из занятий провёл министр цифрового развития республики Михаил Фоминов.

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства образования.

Встреча прошла в формате беседы в ижевской школе №16, где учащиеся задавали чиновнику различные вопросы.

«Тема мессенджеров кажется простой и даже бытовой, потому что они стали привычным и рутинным инструментом для общения, учёбы, работы и потребления контента. Но именно по этой причине школьникам важно больше знать об их устройстве и принципах работы, чтобы мессенджеры были полезными, а самое главное — безопасными в использовании», — заявил Фоминов.

Также он отметил, что на «Уроках цифры» ученики узнали о таких специалистах, как мобильный разработчик, дизайнер, продакт- и комьюнити-менеджер, что в дальнейшем может повлиять на выбор будущей профессии.

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