«Урок цифры» по работе мессенджеров прошли 23,5 тысячи школьников из Удмуртии
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Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства образования.
Встреча прошла в формате беседы в ижевской школе №16, где учащиеся задавали чиновнику различные вопросы.
«Тема мессенджеров кажется простой и даже бытовой, потому что они стали привычным и рутинным инструментом для общения, учёбы, работы и потребления контента. Но именно по этой причине школьникам важно больше знать об их устройстве и принципах работы, чтобы мессенджеры были полезными, а самое главное — безопасными в использовании», — заявил Фоминов.
Также он отметил, что на «Уроках цифры» ученики узнали о таких специалистах, как мобильный разработчик, дизайнер, продакт- и комьюнити-менеджер, что в дальнейшем может повлиять на выбор будущей профессии.
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