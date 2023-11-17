Жителям Подмосковья выплатили 275 млн рублей экстренной социальной помощи

Министр социального развития Московской области Людмила Болатаева заявила, что с начала 2023 года жителям региона выплатили более 275 млн рублей экстренной социальной помощи.

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Отмечается, что выплату могут получить граждане, если у них появилась инвалидность, безработица, малообеспеченность, неспособность к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом или болезнью.

Размер пособия составляет от семи до 50 тыс. рублей.

Оформить экстренную соцпомощь можно на региональном портале госуслуг.

Ранее сообщалось, что на Ставрополье направили более 980 млн рублей на социальные выплаты для медиков.