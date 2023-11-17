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Ракова: в Москве выхаживают 99% недоношенных детей

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Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что в медучреждениях столицы выхаживают 99% младенцев, родившихся раньше срока.
Ракова: в Москве выхаживают 99% недоношенных детей
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает телеканал «360».

«В наших роддомах за год рождаются в среднем 6 тыс. недоношенных детей — около 5%. Выживаемость детей с очень низкой массой тела (от килограмма до полутора) в этом году составила почти 99%», — сказала Ракова.

Показатель выживаемости детей с экстремально низкой массой (от 500 г до 1 кг) также ежегодно растёт. В 2023 году он составил 82%, отметила заммэра.

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