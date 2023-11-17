Отравивший газом пятерых человек житель Златоуста получил пять лет колонии

Златоустовский городской суд вынес вердикт по уголовному делу в отношении местного жителя, который непреднамеренно отравил газом пятерых человек. Мужчину приговорили к пяти с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

РИА Новости

Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного статьёй об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. «Суд с учётом позиции государственного обвинителя приговорил мужчину к пяти с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — отметил собеседник портала. Ранее сообщалось о приговоре, который вынесли в Донецкой Народной Республике расстрелявшему жителя Мариуполя боевику «Азова».