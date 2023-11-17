Отравивший газом пятерых человек житель Златоуста получил пять лет колонии
- РИА Новости
Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного статьёй об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
«Суд с учётом позиции государственного обвинителя приговорил мужчину к пяти с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — отметил собеседник портала.
Ранее сообщалось о приговоре, который вынесли в Донецкой Народной Республике расстрелявшему жителя Мариуполя боевику «Азова».