В ДНР осудили на 25 лет расстрелявшего жителя Мариуполя боевика «Азова»

Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил к 25 годам колонии строгого режима боевика «Азова»* Сергея Рогозного, расстрелявшего жителя Мариуполя.

Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

«Судом ему назначено наказание в виде 25 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», — сказано в заявлении.

Отмечается, что в апреле прошлого года он находился на боевой позиции в многоквартирном доме на улице Латышева в Мариуполе.

По радиосвязи он получил приказ от командования совершить убийство мирного жителя и расстрелял из автомата мужчину.

21 сентября в Донецке вынесли заочный приговор боевикам «Азова», которые обстреляли из миномётов жилые дома.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 02.08.2022.