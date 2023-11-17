В ДНР осудили на 25 лет расстрелявшего жителя Мариуполя боевика «Азова»
- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.
«Судом ему назначено наказание в виде 25 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», — сказано в заявлении.
Отмечается, что в апреле прошлого года он находился на боевой позиции в многоквартирном доме на улице Латышева в Мариуполе.
По радиосвязи он получил приказ от командования совершить убийство мирного жителя и расстрелял из автомата мужчину.
21 сентября в Донецке вынесли заочный приговор боевикам «Азова», которые обстреляли из миномётов жилые дома.
* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 02.08.2022.