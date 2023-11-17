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В ДНР осудили на 25 лет расстрелявшего жителя Мариуполя боевика «Азова»

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Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил к 25 годам колонии строгого режима боевика «Азова»* Сергея Рогозного, расстрелявшего жителя Мариуполя.
В ДНР осудили на 25 лет расстрелявшего жителя Мариуполя боевика «Азова»
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

«Судом ему назначено наказание в виде 25 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», — сказано в заявлении.

Отмечается, что в апреле прошлого года он находился на боевой позиции в многоквартирном доме на улице Латышева в Мариуполе.

По радиосвязи он получил приказ от командования совершить убийство мирного жителя и расстрелял из автомата мужчину.

21 сентября в Донецке вынесли заочный приговор боевикам «Азова», которые обстреляли из миномётов жилые дома.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 02.08.2022.

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