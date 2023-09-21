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В Донецке вынесли заочный приговор боевикам «Азова» за обстрел жилых домов

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В Донецке вынесли заочный приговор боевикам «Азова»*, которые обстреляли из миномётов жилые дома.
В Донецке вынесли заочный приговор боевикам «Азова» за обстрел жилых домов
  • РИА Новости

Как сообщает Главная военная прокуратура, Верховный суд ДНР вынес приговор по уголовному делу в отношении Евгения Земляка, Юрия Дмитриева и Павла Курченко.

В суде установлено, что с конца февраля по середину марта 2022 года Земляк, Дмитриев и Курченко в Мариуполе из 82-мм миномётов неизбирательно проводили «веерные» артобстрелы села Калиновка Новоазовского района и самого города Мариуполь.

В результате были повреждены два домовладения, мирные жители не пострадали, поскольку успели покинуть дома до их разрушения.

Суд приговорил Земляка к 24 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, Дмитриева и Курченко — к 23 годам лишения свободы каждого с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Ранее военные России в Запорожской области нашли планшет азовца с фото на фоне свастики. Устройство принадлежало 19-летнему украинцу Владимиру Полуносову.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.

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