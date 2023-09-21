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Бойцы России в Запорожской области нашли планшет азовца с фото на фоне свастики

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Военные России в Запорожской области нашли планшет азовца* с фото на фоне свастики.
Бойцы России в Запорожской области нашли планшет азовца с фото на фоне свастики
  • РИА Новости

Как стало известно RT, устройство принадлежало 19-летнему украинцу Владимиру Полуносову.

На планшете было обнаружено установленное ПО «Крапива», используемое для нанесения на карту боевой обстановки.

Кроме того, удалось зайти в личный аккаунт Полуносова в Google. В облачном хранилище оказались сохранены снимки, на которых Полуносов вместе с другими азовцами и их девушками фотографировался на фоне нацистских эмблем, флагов и зиговал.

Ранее глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ударные беспилотники накрыли штурмовую группу украинских войск на линии фронта в Запорожской области между сёлами Работино и Вербовое.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.

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