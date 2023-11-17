Профессор НИУ МГСУ рассказал о наиболее опасных вариантах перепланировки в домах
- Gettyimages.ru
«Только в Москве ежегодно фиксируется порядка 2 тыс. случаев выявленных незаконных перепланировок. Наиболее опасными являются изменения в несущих конструкциях газифицированного дома. А чаще всего происходит вмешательство в «мокрую зону» при объединении ванной и туалета, например», — пояснил он.
По его мнению, это связано, прежде всего, с низкой правовой и технической грамотностью жильцов.
«Немаловажным является и тот факт, что самостоятельно утвердить перепланировку — занятие достаточно долгое. Иногда на это требуется несколько месяцев. Не случайно на рынке есть большое количество посредников, которые предлагают узаконить уже совершённые перепланировки за 35 тыс. рублей и выше», — добавил эксперт.
Поэтому, как подчеркнул собеседник RT, в первую очередь управляющие компании должны самостоятельно следить за сохранностью здания и доводить до сведения жильцов ответственность за совершение таких действий.
«Хотя, на мой взгляд, ответственность за такое правонарушение несоизмеримо мала — штраф в 2,5 тыс. рублей для физических лиц», — заключил Кулаков.
Ранее Иван Соловьёв, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России, рассказал в беседе с RT, что грозит собственнику за проведение незаконной перепланировки в квартире.