Воробьёв обсудил вопросы модернизации территорий с министром строительства и ЖКХ

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв на встрече с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Иреком Файзуллиным обсудил вопросы, касающиеся модернизации региональных территорий.

Встреча прошла в Доме правительства в рамках VIII Всероссийского съезда региональных операторов капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, сообщает «Радио 1».

«Мы только что обсудили вопросы оптимизации закона о комплексном развитии территории, который позволяет дать дополнительные возможности регионам по модернизации территорий», — поделился Файзуллин.

По его словам, это «необходимый закон, в котором есть новые изменения». Также готовятся новые предложения в документ, позволяющие ускорять процесс необходимых изменений.

Ранее НСН со ссылкой на заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарёва сообщала, что в столице на месте ранее снесённых домов возведут 102 новостройки по программе реновации. Общая площадь квартир в этих домах достигнет 1,8 млн кв. м.