Песков заявил, что клевета на ВС России требует жёстких мер

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков выразил уверенность, что сегодняшнее время требует жёстких мер в отношении тех, кто распространяет клевету о Вооружённых силах России.

Такое мнение Песков высказал в интервью студенческому информационному каналу «МГИМО 360».

«Да, сейчас время очень жёсткое, военное, которое требует жёстких мер от власти», — сказал он.

Песков посоветовал тем, кто хочет «огульно порассуждать» и побросать слова критики в адрес российской армии, десять раз подумать перед тем, как что-то сделать.

Ранее Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга приговорили к семи годам лишения свободы художницу Александру Скочиленко, обвиняемую в распространении фейков о СВО.