Песков заявил, что клевета на ВС России требует жёстких мер
- РИА Новости
Такое мнение Песков высказал в интервью студенческому информационному каналу «МГИМО 360».
«Да, сейчас время очень жёсткое, военное, которое требует жёстких мер от власти», — сказал он.
Песков посоветовал тем, кто хочет «огульно порассуждать» и побросать слова критики в адрес российской армии, десять раз подумать перед тем, как что-то сделать.
Ранее Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга приговорили к семи годам лишения свободы художницу Александру Скочиленко, обвиняемую в распространении фейков о СВО.