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В Прикамье создадут оператора для развития водной транспортной сети

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, подводя итоги Транспортной недели — 2023 в Москве, заявил, что в регионе будет создан оператор, который будет курировать развитие речного флота.
В Прикамье создадут оператора для развития водной транспортной сети
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал губернатора.

«Создадим единого регоператора, который займётся развитием речного флота и сети водных перевозок. На Каме и других реках края должна появиться жизнь», — сообщил Махонин.

Он также заявил, что ведётся работа по включению края в проект «Речные магистрали», в рамках которого будут организованы межрегиональные речные перевозки.

Ранее министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов сообщил, что пассажиропоток на водном транспорте республики составит 365 тыс. человек к концу 2023 года.

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