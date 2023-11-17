В Прикамье создадут оператора для развития водной транспортной сети
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал губернатора.
«Создадим единого регоператора, который займётся развитием речного флота и сети водных перевозок. На Каме и других реках края должна появиться жизнь», — сообщил Махонин.
Он также заявил, что ведётся работа по включению края в проект «Речные магистрали», в рамках которого будут организованы межрегиональные речные перевозки.
Ранее министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов сообщил, что пассажиропоток на водном транспорте республики составит 365 тыс. человек к концу 2023 года.