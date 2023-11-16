Пассажиропоток на водном транспорте Татарстана составит 365 тысяч человек к концу года

Пассажиропоток на водном транспорте Татарстана составит 365 тыс. человек к концу 2023 года, заявил министр транспорта и дорожного хозяйства республики Фарит Ханифов.

Об этом сообщает «Бизнес Online».

«Год мы будем заканчивать с 365 тыс. К 2025 году мы бы поставили себе планку достигнуть полумиллиона пассажиров», — сказал Ханифов на отраслевой конференции «Пассажирские перевозки по речным магистралям России: новый импульс развития» в рамках международного форума «Транспорт России».

По словам министра, в республике в эксплуатации находится 13 пассажирских судов, 11 дебаркадеров и семь причальных стенок.

Также стало известно, что Ростовская область планирует купить шесть судов в рамках возобновления водных пассажирских перевозок, передаёт rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.

«Мы говорим сегодня о шести судах, включая 2026 год. Сейчас необходимо подготовить причальную инфраструктуру там, где требуется», — отметил губернатор Василий Голубев.

Ранее сообщалось, что в Москве на судах прогулочного и речного флота за время летней навигации 2023 года пассажиры совершили 2,2 млн поездок, что на 22% выше по сравнению с показателем 2022 года.