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На судах прогулочного и речного флота в Москве совершено более 2 млн поездок

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В Москве на судах прогулочного и речного флота за время летней навигации 2023 года пассажиры совершили 2,2 млн поездок, что на 22% выше по сравнению с показателем 2022 года.
На судах прогулочного и речного флота в Москве совершено более 2 млн поездок

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Telegram-канал Собянина.

Как отметил мэр, высокий результат был достигнут благодаря развитию инфраструктуры и организации работы речного транспорта.

«Северный речной вокзал мы открыли три года назад, а Южный речной вокзал заработал в конце апреля. За летний сезон навигации их посетили почти 2,4 млн человек», — написал Собянин.

С речных вокзалов Москвы можно отправиться в круизы в 30 крупных городов и туристических центров России.

Кроме того, речные вокзалы продолжат работу и после закрытия навигации в столице 16 ноября.

«Часть прогулочного флота будет ходить и зимой. Круглогодично работают и наши маршруты речного электротранспорта», — сказал Собянин.

Ранее сообщалось, что в Москве на сайте «Активный гражданин» открылось голосование, где жители выберут мероприятия, которые пройдут на Северном речном вокзале в 2024 году.

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