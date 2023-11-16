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Жителям Москвы предложили выбрать мероприятия на Северном речном вокзале

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В Москве на сайте «Активный гражданин» открылось голосование, где жители выберут мероприятия, которые пройдут на Северном речном вокзале в 2024 году.
Жителям Москвы предложили выбрать мероприятия на Северном речном вокзале

Об этом сообщает НТВ со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

«После реставрации в 2020 году Северный речной вокзал стал одним из самых популярных мест отдыха у москвичей и гостей столицы. Здесь регулярно проходят бесплатные лекции, выставки и мастер-классы для всех желающих, теплоходы отправляются в 30 городов и туристических центров России», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Отмечается, что можно выбрать до пяти вариантов из десяти предложенных форматов. В их числе спортивные и танцевальные тренировки, кинопоказы, концерты, конференции, семинары, выставки и другие активности.

Ранее сообщалось, что новая инсталляция появилась на Северном речном вокзале.

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