Жителям Москвы предложили выбрать мероприятия на Северном речном вокзале

В Москве на сайте «Активный гражданин» открылось голосование, где жители выберут мероприятия, которые пройдут на Северном речном вокзале в 2024 году.

Об этом сообщает НТВ со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

«После реставрации в 2020 году Северный речной вокзал стал одним из самых популярных мест отдыха у москвичей и гостей столицы. Здесь регулярно проходят бесплатные лекции, выставки и мастер-классы для всех желающих, теплоходы отправляются в 30 городов и туристических центров России», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Отмечается, что можно выбрать до пяти вариантов из десяти предложенных форматов. В их числе спортивные и танцевальные тренировки, кинопоказы, концерты, конференции, семинары, выставки и другие активности.

Ранее сообщалось, что новая инсталляция появилась на Северном речном вокзале.