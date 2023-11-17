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Педагог Болотова заявила о важности уважительного общения с подростками

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Педагог, заместитель директора по сопровождению, благополучию и карьере школы «Новый взгляд» Антонина Болотова рассказала, как выстраивать отношения и уважительное общение между родителем и подростком.
Педагог Болотова заявила о важности уважительного общения с подростками
  • Gettyimages.ru

Очень важно, чтобы родители подростков приняли тот факт, что их ребёнок вырос, заявила в беседе с «Газетой.Ru» педагог.

«У него или неё могут появляться свои взгляды на окружающий мир, которые могут отличаться от семейных. Конечно, он пока не может опираться на свой жизненный опыт, эти самые взгляды могут быстро меняться. Но родители должны с уважением относиться к тем установкам, которые подросток демонстрирует сейчас. В такие минуты родителям может пригодиться так называемый прожекторный взгляд на ребёнка, это такая оптика, которая позволяет нам видеть в юном и неуверенном в себе создании всю ту мощь, которая потенциально разовьётся с взрослением», — сказала Болотова.

Также она обратила внимание на то, что необходимо выстраивать доверительное общение и признавать ценности подростка.

Кроме того, надо понять и принять, что отношения с подростком из иерархических, вертикальных переходят в горизонтальные — партнёрские.

«Это значительно повысит степень доверия между ними и покажет искреннюю заинтересованность взрослых не приказывать и навязывать что-либо, а объяснять и договариваться», — заключила эксперт.

Ранее нейропсихолог нейрологопедического центра «Выше радуги» Кубат Каниметов рассказал, как родители могут мотивировать своих детей к учёбе.

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